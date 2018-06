Při porodech mě natáčel můj otec, přiznala Heidi Klumová

Günther Klum přijal roli kameramana a zvěčnil narození pětileté Lou, osmiletého Johana a devítiletého Henryho. Všechny tři potomky má jednačtyřicetiletá Němka se zpěvákem Sealem, s nímž se loni rozvedla.

„Chtěla jsem mít film pro své děti. Pokud ho nebudou chtít vidět, můžeme to prostě vyhodit. Chtěla jsem mít Seala po svém boku, ne aby se zabýval natáčením,“ řekla modelka magazínu The Times.

„A nechtěla jsem si najímat někoho, koho neznám. Neměla jsem žádný problém s tím, že to udělal můj otec. Jsem jeho dítě. On mě zplodil. Takže mohl klidně sledovat, jak se narodí mé děti. Pro mě je to naprosto normální,“ dodala Klumová, která nyní randí s o 13 let mladším Vitem Schnabelem.

Modelka má z předchozího vztahu ještě desetiletou Leni, jejíž otcem je bývalý šéf stáje F1 Flavio Briatore. Klumová prozradila, že své potomky do ničeho netlačí a nechce, aby uspěli za každou cenu.

„Nechci je do ničeho nutit. Chci, aby dělali, co dělat chtějí, takže budu jen sledovat, co je zajímá. Hrají fotbal a dělají gymnastiku a také asi zase začnou hrát na klavír. Mají své koníčky, ale jinak chci, aby měly úplně normální dětství,“ prohlásila.