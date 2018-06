Heidi Klumová nakupuje na blešáku

"Miluju bleší trhy, protože nikdy nevíte, co úžasného tam můžete najít. Vždycky tam přijdu, procházím se a čekám, co mi padne do oka," rozpovídala se Heidi o své nakupovací úchylce.

Z nakupování si udělala dokonce obřad a má i svoje trik, jak zboží pořídit ještě levněji. "Pokud si nejste jistí, nekupujte to. Začněte trošku flirtovat, prodlužujte nákup a stoprocentně si odnesete zboží za mnohem nižší cenu. Stoprocentně to funguje," radí Klumová, která nyní moderuje reality show ze světa módy Project Runway, který byl už dvakrát nominovaný na cenu Emmy.