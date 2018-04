Nemáme datum expirace, zlobí se Klumová a chce dál předvádět prádlo

K modelingu se dostala v 19 letech, když vyhrála soutěž Modelka roku 1992 a získala svůj první kontrakt. Během své kariéry se objevila na obálkách slavných módních časopisů včetně Vogue, Elle nebo Marie Claire. Byla jednou z tváří značky Victoria’s Secret. Ani ve svém věku však Klumová neplánuje ukončení aktivní kariéry modelky.

„Někdy lidi říkají: ‚Táhne ti na 45, proč nepředáš štafetu někomu jinému?‘ Já si však myslím, že je přece hodně žen mého věku, pak i ve věku 50, 60 a 70 let. No a co? To máme nějaké datum expirace? To se už nemůžeme cítit sexy?“ postěžovala si v televizní show moderátorky Ellen DeGeneresové.

Kritiky se Heidi Klumová, která je kromě modelky také herečka, moderátorka, producentka a zpěvačka, dočkala poté, co se objevila v kampani na své vlastní spodní prádlo značky Heidi Klum Intimates.

„Proč musíme být pořád dvaceti nebo třicetileté? Proč nemůže být v kampani na spodní prádlo starší žena? Tohle mě štve, tak proto to pořád dělám,“ zlobí se Klumová.

Německo hledá topmodelku

Německá kráska také v televizní show mluvila o natáčení nového ročníku soutěže Německo hledá topmodelku, které proběhlo v Los Angeles. Adeptky se tam rozhodla vyzkoušet na mobilním předváděcím mole přímo na hlavní třídě Hollywood Boulevard.

Chtěla zjistit, jak se soutěžící vypořádají s tím, že předvádí bikiny na veřejnosti. Klumová přiznala, že některým takové vystupování nahánělo hrůzu. Zároveň se však dobře ukázaly modelky, které se dokázaly oprostit od davů kolem a dělaly jen sebevědomě svou práci.

Heidi Klumová, která je matkou čtyř dětí, také potvrdila, že se znovu vrátí do americké televize coby porotkyně dalšího ročníku reality show Amerika má talent.