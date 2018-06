Heidi Klumová jen zázrakem unikla anorexii

Tlak ze strany agentur i návrhářů, aby byla co nejštíhlejší, byl prý svého času velmi silný, zvláště v době vrcholící popularity Kate Mossové. Naštěstí se nikdy nestala natolik vyzáblou, aby šla proti vlastnímu zdraví. Kvůli pečivu.

"Nebyla jsem nikdy tak vyzáblý, vychrtlý typ - čím víc jsem se snažila, tím horší to bylo. Myslela jsem na jídlo více než kdykoli předtím. Pořád mi říkali, že musím zhubnout, jenže jediné, na co jsem dokázala myslet, byly muffiny! Nebyla jsem prostě schopná hladovět tak, abych byla kostnatá,“ dodala Heidi.

Svého času se Heidi Klumové dokonce přezdívalo Muffin. "Já jsem totiž mívala muffiny po celém obličeji. Cpala jsem se jimi každý den. To víte, v Německu muffiny nemáme," nechala se slyšet.

Klumová je v současné době zaměstnaná žena - vychovávává tři děti, její reality show Project Runway vstoupil do třetí sezóny, společně se značkou Victoria's Secret uvádí na trh podprsenku "The Body".

"Mě se totiž kdysi 'The Body' (neboli "tělo") přezdívalo. To když jsem začala pro Victoria's Secret pracovat. Byla to pro mne velká čest, stejně tak je pro mne ctí, že je po mne pojmenovaná podprsenka. Každá žena ji určitě bude chtít, protože je velmi pohodlná, v osmi různých barvách, žádná super sexy vymoženost," nechala se unést Heidi.