Heidi Klumová a Seal čekají potomka

"Jsou nadšením bez sebe. Nemohou se toho prcka dočkat," napsal americký magazín Star.

Podle zdrojů blízkých páru by měla německá rodačka Heidi Klumová, která se již stará o jedenáctiměsíční dcerku Leni, kterou má s italským magnátem spojeným se soutěží Formule 1 Flaviem Briatorem, přivést dítě na svět letos v září.

Zpráva o těhotenství modelky přišla jen několik týdnů poté, co si jednatřicetiletá Heidi Klumová postěžovala, že už se nemůže dočkat, až s jednačtyřicetiletým Sealem, vlastním jménem Sealhenry Samuel, počnou společného potomka.

"Heidi byla překvapená, jak to Seal zvládá s její dcerkou. Otcovské role se ujal naplno, i když není Leni jeho. Jednoduše ji okouzlil," uvedla Heidina přítelkyně.

Zpráva o modelčině těhotenství se do světa dostala i přesto, že se to její mluvčí snažil za každou cenu popřít.

"Přátelé se ale rozhodli, že to musí pustit do světa, tak se stalo," prozradil Seal, který s Heidi žije střídavě v Los Angeles a New Yorku, a právě se rozhodují, kde bude lepší život pro jejich početnou rodinku.