Čtyřicátnice Klumová: Myslela jsem, že se můj metabolismus nezmění

Modelka, moderátorka a producentka v jedné osobě připustila, že po 40. narozeninách se jí změnil metabolismus.

"Vždycky jsem si myslela, že mně se to nestane, ale už je to tady. Když si chci dopřát víc, musím více cvičit. Přišla jsem na to, co u mě funguje. Budu jíst všechno, kromě těstovin a chleba. Chci těstoviny? Ano. Ale rozhodla jsem se je nejíst," řekla Klumová, která prý po každé návštěvě své matky přibere alespoň kilo.

Přesto je ale se svým tělem spokojená. "Vždycky jsem se cítila skvěle. Byla jsem velmi spokojená a stále jsem," prohlásila.

Modelka si postavu udržuje hlavně cvičením. Když nemá čas jít do posilovny, snaží se cviky začlenit do každodenních aktivit.



"Ať už je to s mými dětmi, nebo když jedeme se psy na výlet, skáčeme v bazénu, nebo máme obrovskou trampolínou na zahradě," prozradila Klumová pro magazín Women's Health.

Jednou za čas se proběhne na běžeckém pásu, ale mnohem radši běhá venku. Miluje New York, protože se nechává inspirovat ostatními běžci, které pravidelně potkává, a jako by se už znali.