Klumová si na předvádění prádla připadá stará, ale s plastikami nezačne

"Už nebudu chodit přehlídky ve spodním prádle. Myslím, že bych se cítila trochu nesvá," řekla německá kráska v rozhovoru pro Access Hollywood.

S modelingem ovšem ani po čtyřicítce končit nehodlá. "Stále budu modelka. Budu fotit obálky a dělat různé reklamy," říká.

Při focení jí svlékání nevadí. Tam pomůže nasvícení, póza a také následné úpravy. Ale na přehlídkovém mole se nedokonalosti tak snadno skrýt nedají. A řešit je pomocí plastických operací Klumová nechce.

Němka Heidi Klumová patří mezi nejslavnější andílky. Tento titul získala v roce 1997 a udržela si ho úctyhodných 13 let. Matka čtyř dětí dnes moderuje vlastní úspěšnou reality show, má řadu parfémů a slunečních brýlí, propaguje líčidla Astor. Nikdy nepředváděla na přehlídkách v Paříži, protože pro návrháře jako Karl Lagerfeld byla vždy příliš prsatá. Přesto patří mezi nejlépe placené modelky světa.

"Nepodstoupila jsem žádnou," řekla o plastikách modelka a matka čtyř dětí. "Abych byla upřímná, příliš mě to děsí," prozradila Klumová s tím, že si nikdy nenechá ani píchnout botoxovou injekci.

"Bojím se, že se najednou změníte až moc, že se vaše tvář začne měnit. Bylo by pro mě těžké vidět v zrcadle něco, na co sem dosud nebyla zvyklá. Děsilo by mě to," dodala.

Heidi Klumová na American Music Awards v Los Angeles (24. listopadu 2013) Heidi Klumová na halloweenské party (31. října 2013)

Je otázkou, jestli tak bude mluvit i v šedesáti. Zatím si však stárnutí nepřipouští a není na ní ani vidět. Tedy pokud se za stařenu nepřevlékne, jako to udělala letos na Halloweena.