Heidi: Klidně se můžu vdát za Seala

"Smlouva neobsahuje žádnou podobnou klauzuli, jež by se týkala mého osobního života. Ta zpráva je naprostá lež," říká jednatřicetiletá topmodelka.

Podle Heidiina otce Günthera Kluma jsou informace časopisu zjevný nesmysl už z toho důvodu, že Heidi v době uzavření své dlouholeté smlouvy vdaná byla - za

stylistu Rika Pipina.

Po rozvodu s Pipinem chodila Klumová s manažerem týmu formule 1 Flaviem Briatorem, který je také otcem její dcery Leni. Nyní je Heidiiným přítelem jednačtyčicetiletý zpěvák Seal.

Magazín Gala před týdnem napsal, že svatba se Sealem by podle smlouvy značně změnila manekýnčino image a Heidi by přišla nejen o pravidelný příjem ve výši dvou miliónů euro, který jí smlouva zajišťuje, ale za její porušení by musela ještě zaplatit vysokou pokutu. Podle časopisu byli prý šéfové americké módní firmy už beztak pořádně rozezleni, když Heidi otěhotněla.