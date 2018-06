Bez manžela je mi smutno, ale o Vánocích sama nebudu, přiznala Heidi

„Ivo mi moc chybí a chybět bude celý život. Byla to má osudová láska. To samé platí i o Věrce Špinarové, která byla mou velkou kamarádkou,” řekla Heidi Janků. O vánočních svátcích ale nebude sama. „Chystám se na návštěvy příbuzných, kteří žijí převážně na Moravě. Proto na svátky nebudu ani v Praze a ani sama. Těším se na všechny, některé jsem dlouho neviděla.”

Co by si zpěvačka, která se věnuje i moderování, přála najít pod vánočním stromečkem? „Já si nepřeji už nic jiného než to zdraví. Jinak sama taky nejsem. Pořídila jsem si štěňátko Edu, který mě bude hlídat,” prohlásila.

Heidi Janků se často obklopuje dětmi, byť se svým manželem Ivo Pavlíkem vlastní potomky neměla. Dětem z dětských domovů letos pomáhala plnit přání, o které si napsaly v dopisu Ježíškovi. „Jsou tu dva stromečky. Jeden je ten, kde ještě nejsou vyplněná přání a na druhém už jsou dopisy, které byly splněné,” objasnila Janků na akci, kde také zazpívala.

Obrovský úspěch měl její hit Když se načančám, který poprvé zazněl v roce 1986 v pohádce Co takhle svatba, princi? Pro zpěvačku je tato písnička srdcovkou. „Mám ji ráda a averzi vůči ní za ty roky nemám. Líbí se mi, že se dědí přes generace a poslouchají ji dnes velcí i malí,” dodala.