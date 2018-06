VIDEO: Heidi Janků ukázala pozadí, které bývalo její chloubou

„Invazivní věci moc nemusím. Neříkám, že nemám žádnou za sebou. Mám nějakou korekci MetaCrillem,“ přiznala Heidi Janků.

Přednost ovšem dává lehčím metodám, které regenerují buňky. „Já se moc neudržuju. Proto jsem ráda, že je přístroj, který mě může udržovat, aniž bych něco dělala,“ říká Heidi Janků, kterou jsme právě na takové terapii zastihli.

Heidi neměla problém odhalit před kamerou své pozadí, které bývalo její největší chloubou. „Kdysi to byl zadeček, teď už nic moc. Myslím, že jsem celkově díky rodičům slušně postavená, že nemám ani velké problémy s celulitidou. Trošku mi roste bříško, ale komu ne v těch letech,“ říká zpěvačka.

Ani po padesátce nemá problém se ukázat v plavkách. „Stydlivá nejsem. Mám za sebou i focení nahatých fotek. Tomu už se trochu bráním, protože přeci jen je ten věk už tady a to tělo nedrží tak, jak by mělo. Ale že bych s nahotou měla nějaký zásadní problém, to ne. Nazí jsme přišli, nazí i odejdeme,“ dodala zpěvačka.