Heidi Janků táhne na padesát, pořád ale vypadá skvěle v bikinách

Heidi Janků vždy dávala přednost moři před bazénem. Jezdila do tepla několikrát ročně, u moře trávila i Vánoce a Silvestr. Teď se ale rozhodla, že si bazén pořídí.

"Vůbec nejsem vodní typ a nikdy mě nenapadlo, že budu mít na zahradě bazén. Vždy jsem zastávala názor, že to je zbytečná investice a hlavně hodně práce kolem. Vše se zlomilo loni o prázdninách," popsala Janků.

Tehdy si kvůli natáčení vyzkoušela bazén svého souseda a rozhodla se, že ho musí mít taky. Její známý jí navíc navrhl, že zařídí bazén se slanou mořskou vodou. "Moře v Uhříněvsi byl fakt dobrý nápad," říká zpěvačka.

Heidi Janků je v osmačtyřiceti stále sexy

Horší to prý bylo s realizací. "Zahrada byla vzrostlá a upravená, a když jsem pak viděla bagry, co mi ji ničí, bylo mi do breku. Teď už se ale zase směju a u toho plavu ve slané vodě," pochvaluje si Janků.

"Navíc díky zastřešení se můžu koupat skoro nahá a není na mě vidět," dodává zpěvačka, která se však se svou postavou nemusí před zraky okolí schovávat.