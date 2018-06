Heidi Janků si spletli s lehkou děvou

"Tak tohle se mi opravdu ještě nikdy nestalo. A to mi už není dvacet a zažila jsou spoustu věcí a trapasů. Aby si mě ale někdo spletl s lehkou děvou, a to ještě za bílého dne a uprostřed Václaváku, tak to byl pro mě opravdu šok," směje se Heidi Janků při vzpomínce na čerstvý zážitek z natáčení svého posledního klipu Jen tak žít neumím ze stejnojmenného alba, které právě vyšlo.

"Chtěla jsem v klipu zachytit reálný život a aby v něm nebyl žádný kompars. Nakonec jsme ale museli natáčení po pár hodinách ukončit, protože mě na ulici zastavovali pánové a ptali se na ceník služeb. Měla jsem totiž na sobě krátkou sukýnku a vysoké kozačky, takže si mě pletli s dívkami, které stávají většinou v Perlové ulici."

"Na Václavském náměstí byl dokonce jeden pán v černém mercedesu hodně neodbytný, takže jsme to nakonec vzdali a zbytek klipu jsem natočila před modrou stěnou a davy, které bych v něm měla mít, se za mě doklíčují trikem v počítači," přiznává Heidi, která si své nové album vydala ve svém vydavatelství. "Vydávávat si svá cédéčka sama je pro mě nejlepší cesta. Já jsem vždycky byla produkčně šikovná a v podstatě na všechny schůzky jsem chodila s manželem, který mi dělá manažera," dodává Heidi.