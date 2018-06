Heidi Janků nadávala ve vzduchu, missky si užívaly s hokejisty

"Můj první dojem byl, že budu jenom taková hodná ‚teta‘, která bude děvčata podporovat ze země. Jenomže pak mě začaly holky hecovat, přidal se manžel Ivo Pavlík a odolejte takové přesile. No prostě jdu do toho," řekla zpěvačka lehce rozklepaným hlasem.

Ještě před samotným letem si vyzkoušela sedačku, bezpečnostní popruhy, helmu a mnohé jiné podivnosti potřebné k letu. Asistoval jí kamarád a kolega Robert N. Humor ovšem Heidi Janků přešel hned po startu, kdy začala křičet a do okolí šířit nepublikovatelné věty.

Robert N, Heidi Janků a finalistky Miss Aerobik 2009

"Tedy start je opravdu pěknej adrenalin, to je pravda," říká "ale když už seš v luftě a sleduješ krajinu, až na fičící vítr, v relativním tichu, je to paráda," popisuje Heidi své pocity z letu.

paragliding Jedná se o letecký sport. K pohybu vzduchem se používá paraglidingové křídlo. Startuje se z kopce rozběhem, nebo z roviny pomocí vlečného zařízení.

Vydařilo se i přistání. "To mi docela vrtalo hlavou, jak moc to se mnou žuchne až sebou práskneme o zem. Nežuchlo to vůbec. Přistání bylo jako do peřin," pochválila instruktory.

"Ale pro dnešek bylo adrenalinu dost. Děvčata mě zvala, ať s nimi ještě absolvuji vojenský výcvik, který je v rámci soustředění Miss Aerobik 2009 naplánován, jenomže uběhnout deset km, slaňovat, plížit se někde v lese v křoví a provádět ještě další takovéto podivnosti přenechám opravdu ráda mladším ročníkům," dodala se smíchem Heidi Janků.

Kromě známé zpěvačky bylo pro dívky bojující o postup do finále soutěže velkým zážitkem i setkání s hokejisty z klubu Bílí Tygři Liberec. Všichni společně se totiž v závěru soustředění vyzkoušely společnou choreografii pro televizní show. Jak jim to dohromady šlape, se ukáže během prosincového finále.