Heidi Janků: Já a legenda? Maximálně „Když se načančám“

Koncert Zlaté hvězdy se vracejí Heidi Janků je jednou z osobností, které zazpívají na hudební show Zlaté hvězdy se vracejí. Pět exkluzivních koncertů přináší hudební stanice Óčko Gold. Kromě Heidi Janků zazpívají i Dalibor Janda, Petr Kotvald, Pavel Vítek, Marcela Holanová a Kamélie. Koncerty proběhnou 19.7. v Hradci Králové, 2.8. v Plzni, 16.8. v Olomouci, 23.8. v Brně a 30.8. v Karlových Varech.

MŮJ NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH

Pro mě je určitě největší úspěch, že i po třiceti letech pořád zpívám. Mě to živí a lidi mi pořád tleskají. Když jsem se zpíváním začínala, ani ve snu mě nenapadlo, že by se mi něco takového mohlo povést, protože vím, co v tom hrdle mám. A zároveň jsem nikdy nelitovala, že jsem si tuto cestu vybrala. S pokorou naopak každý den nahoru děkuji, že jsem zpěvačka a že jsem ráda - i když to bude znít jako hrozné klišé - že mě živí to, co mě baví. Je to úžasné.

KDY JSEM PROŽILA MRAZENÍ V ZÁDECH

Nedávno. Někde jsem zpívala svou jednu z nových a pomalých písní. Ode mě to lidi moc nechtějí, protože mě mají zaškatulkovanou za zpěvačku, která běhá a u toho zpívá, takže s pomalými songy mám trochu problém. Nicméně v rámci svých padesátin jsem si nechala dvě vyprodukovat a když jsem jednu zpívala, tak se mi zdálo, že se mi povedla. Pak za mnou přišla jedna paní, že jsem ji rozplakala. Že to nebylo tím, že jsem zpívala špatně, ale že ji dojala.

KDY JSEM MĚLA STRACH

Jednou jsem lítala na paraglidingu a nebylo příjemné, že najednou někdo řídil můj život za mě. Ale jinak mám v podvědomí strach pořád. Mám strach, že se něco stane, že nebudu moct zpívat, že se stane něco blízkým, ale to myslím zažívá každý.

NA ČEM BYCH MĚLA V KARIÉŘE JEŠTĚ ZAPRACOVAT

Vždycky je co zlepšovat a vždycky by to mohlo být lepší. Ale když se kouknu, jak těžké to mají světové hvězdy, tak jsem ráda, jak to je. Můžu jít na ulici, můžu jít do restaurace, nikdo mě neotravuje, pro paparazzi nejsem zajímavá. Jsem spokojená.

CHYBÍ MI VLASTNÍ DĚTI?

Zatím to nepociťuji, smířila jsem se s tím, že nebudu mít vlastní. Ale mám velké štěstí, že můj muž Ivo Pavlík (81) byl v mládí hodně činný, takže jsem už přišla k vnukům, vnučkám, mám i čtyřletou pravnučku a nově narozeného pravnuka. Na nedostatek dětí ve svém životě si tak nemůžu stěžovat. Navíc pro ně dost často zpívám. A máme spolu hezký vztah.

Podívejte se, jak Heidi JankůOdkaz mluví o tom, že nemá vlastní děti:

TUŽBY A PŘÁNÍ

To nemůžu říct, to by se pak nesplnily. Ale abych nevypadala jako osoba, která není skromná, tak budu moc ráda, když ještě pár let bude všechno fungovat tak, jak je to teď. Za to bych byla moc ráda.

JÁ JAKO LEGENDA

V žádném případě se za legendu nepovažuju, mám možná jednu legendární písničku „Když se načančám“. Navíc se nerada dívám dozadu, i když samozřejmě zpívám to, co lidé chtějí a co mají ode mě rádi. Třeba jednou legenda budu, ale teď se tak necítím.