Už na to nemám. Teď mi sluší zahalení, říká Janků o lechtivých fotkách

„Já myslím, že už na to nemám, tato etapa mého života skončila. Mně už sluší zahalení,“ řekla zpěvačka, která se ovšem stále může pochlubit štíhlou postavou. „Já to asi tak nějak mám. Nejspíš to budou geny. A optimistický pohled na svět. Myslím, že když jsou lidi spokojené uvnitř, tak to vyzařuje i ven.“

Přestože říká, že pro štíhlou figuru toho moc nedělá, možná kromě genetiky za tím bude i zdravý životní styl. Zpěvačka například vůbec nekouří.

„Cigarety jsem zkoušela na chmelu. Potom mi bylo tak špatně, že jsem cigaretu odložila a nikdy mě ani nenapadlo si něco ubalit. Navíc když jsem zpívala někde v baru a lidi tam kouřili, tak to mi vadilo. Já vždycky říkám, že normální je nekouřit,“ prohlásila Janků, která ovšem nemá nic proti legalizaci marihuany. „Jasně. Já teda neumím kouřit ani ty cigarety a natož trávu. Ale už je prokázáno, že tato rostlina pomáhá. Takže by mohla pomáhat.“

Zpěvačka začíná rozjíždět nový projekt HeidiBand. Kapelu jí postavil Adam Pavlík, syn Věry Špinarové a Heidiina manžela Ivo Pavlíka. S Adamem prý spolu docela dobře ladí.

„Teď jsme hráli v Uhříněvsi a byli za mnou lidi a říkali, že tomu osud asi chtěl, že jsme se dali dohromady. Že je to tak hezký, jak na sebe slyšíme, hezky to vypadá a ladíme si. Já doufám, že to Ivo i Věrka vidí a že nám oba drží palce,“ dodala Heidi Janků.