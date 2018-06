Heidi Janků: Děti mi nechybí, už jsem i prababička

"Když se tak dívám kolem sebe, tak si vždycky říkám, že než být špatnou matkou, tak radši žádnou," říká Heidi Janků.

Sama netuší, jakou by byla mámou, ale dobře ví, jaké je to být mámou nevlastní, a to jí stačí. "Zatím mě to nemrzí, možná ta doba jednou přijde, ale teď netrpím nedostatkem dětí. Pro děti hrozně často zpívám a strašně ráda a navíc díky tomu, že manžel byl v mládí docela pilný, tak já jsem sňatkem s ním vyženila rodinu. Mám vnuky, vnučky, pravnučku. Tak opravdu netrpím," říká zpěvačka, která vypadá, jako by ve třiceti letech zastavila čas a už nestárla.

"Asi jsou to geny a možná je to i tím, že to zas až tak neřeším," říká ke svému vzhledu.

Heidi Janků s manželem

Letos se objevila na pro ni hodně nezvyklé akci. Vystoupila na festivalu Rock for People s rockovou kapelou Cocotte Minute. Poprvé v životě zpívala na rockovém festivalu a taky vůbec poprvé na nějaký festival jela. "Pro mě to byl neskutečný zážitek, moc jsem si to užila. Neužila jsem si festivalů v mládí, protože nic takového nebylo. Měla jsem trošku strach, že jim to budu kazit. Je to kapela, která už má své fanoušky, tak jsem měla trošku strach, ať jim to nezkazím, ale nestalo se."

O festivalech měla do té doby dost zkreslené představy a příjemně ji to překvapilo. Klidně by jela znovu. "Myslím, že na festivaly už nepatřím, ale kdyby přišla podobná nabídka, tak o ni budu velmi vážně uvažovat. Tím, že jsem na festivalu nebyla nikdy ani jako divák, ani jako účinkující, tak jsem o tom neměla až tak velkou představu. Teď už vím, že tam nechodí umaštění, zdrogovaní, opilí lidé, ale že tam chodí lidé za muzikou," říká Heidi Janků.