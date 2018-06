Heidi Janků bude průvodkyní sexu. Beru to jako výzvu, říká

"Pro mě je to možnost zkusit si něco úplně jiného. Budu se snažit, aby mé moderování bylo divákům příjemné a aby pořad na obrazovkách vydržel co nejdéle. Beru to jako výzvu," řekla Heidi Janků.

V pořadu nebude žádné téma tabu. Je postaven na reportážích, které odpovídají na otázky, na něž se mnozí ptají jen v duchu. V prvním díle 7. prosince se například dozvíte, jestli se může penis zlomit, co dělat s chorobným žárlivcem nebo jaký je tantrický sex.

Heidi Janků je moderátorkou lehce erotického pořadu Intim Night.

"Hledali jsme zralou atraktivní ženu, která má náboj, zkušenosti, ale na sex a intimitu se dokáže podívat s humorem a nadhledem. Z mnoha diskutovaných známých jmen naplnila Heidi Janků naše představy nejlépe," říká k výběru moderátorky programový ředitel TV Barrandov Marek Stoniš.

Zpěvačce budou sekundovat reportérky Štěpánka Decastelo, Denisa Jeřábková a Olga Path Štiplová.