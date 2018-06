Manžel Heidi Janků býval model, v osmdesáti na to vzpomínal v Londýně

Zpěvačku londýnská akce velmi překvapila, protože trvala pouhých 18 minut. Nakonec to ale bylo pro padesátiletou Heidi a jejího o třicet let staršího manžela příjemnější, než kdyby museli sedět hodinu.

Pavlíkovi připomněla přehlídka jeho mládí. "Manžel chodí na módní přehlídky rád. Vždycky na nich zavzpomíná na svá mladá léta, kdy také chodil po mole a předváděl. Bavilo ho to, i když to období je už dávno pryč," říká Heidi Janků.

"Manželovi se hlavně líbilo, jak měli pánové krátké kalhoty. Vždycky jsem ho kárala za to, že je nosí příliš krátké a měl by si pořídit delší, ale jemu kratší střih vyhovoval. Dnes to tedy použil proti mně, a když to uviděl, nahlas zvolal: "Konečně je to tady" a upozornil mě na to, že letos bude s kratšími kalhotami in," smála se zpěvačka a v současné době i moderátorka Heidi Janků.