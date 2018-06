Hégr: Lenertové nadržovat nebudu

"S Nicol jsem se nikdy osobně neviděl, ale samozřejmě o ní dobře vím. Ovšem je naprosto nemyslitelné, že bych jí nadržoval," tvrdí devětadvacetiletý moderátor.

"Může si být jistá jen tím, že v soutěži bude mít stejná pravidla jako každý jiný," dodává Robert Hégr, který by prý sám měl odvahu se do podobné soutěže přihlásit.

Na dlouhodobý vztah ale v současné době nemá čas, protože je workoholik. Jeho budoucí partnerka by měla být samostatná a soběstačná. "Musí být tak úžasná, že jí neodolám. A pak je důležité, aby to, co cítím já k ní, cítila i ona ke mně."

Robert Hégr studoval na Vysokém učení technickém v Brně, dnes moderuje společenské a sportovní akce. Nejvíc se prý otrkal v rádiu Kiss, kde pět let působil jako moderátor. "To byla dobrá příprava, kterou teď, doufám, zúročím."

Původní českou reality seznamku Milionový pár, na jejímž konci čeká vítězný pár svatba a milion korun, začne televize Nova vysílat 16. září. - více o soutěži zde