Rolins poslala domů oslavenkyni Hégerovou a David rockera Weingärtnera

Z týmu Michala Davida se největší oblibě u diváků těší soutěžící Brunno Oravec a Ivanna Bagová. Získali nejvíce SMS hlasů, a postoupili tak do dalšího finále. Michal David pak dále poslal ještě Kateřinu Petráňovou, která byla v neděli nemocná, ale přesto zazpívala i duet s Petrem Kolářem.

Rozstřel, v němž se utkali kamarádi Petr Kutheil a David Weingärtner s písněmi od Nirvany a Placebo, se stal osudným pro prasynovce princezny Zpěvanky z pohádky Byl jednou jeden král.

Michal David a David Weingärtner Simona Hégerová a Dara Rolins

"Štve mě, že David jde do prčic," řekl Petr, když si ho Michal David vybral jako dalšího postupujícího.

"Je to překvapení, zklamání, takové smíšené pocity. Každý jednou vypadne. Já jsem spokojený s tím, co jsem tady předvedl, odešel jsem se ctí. Rozstřel byl trochu hnusný v tom, že s Péťou jsem se tu sblížili a úplně se mi dobře nezpívalo. S kapelou X-Left To Die teď obrazíme nějaký fesťáky, lidi si to můžou najít na stránkách. Chystáme vydat nový singl, připravujeme klip," řekl iDNES.cz David.

VIDEO: David Weingartner ve 4. finále Hlasu ČeskoSlovenska

Hlasující diváci se postarali o překvapení v týmu Dary Rolins. Svými hlasy podpořili Zuzanu Mikulcovou a překvapivě i Katarínu Demskou, které se nedělní vystoupení nepovedlo. Všichni kouči včetně Dary, ji tipovali na vypadnutí. Dara Rolins se pak rozhodla nechat v týmu jediného kluka ze skupiny Miloše Novotného.

Michal David a jeho tým Dara Rolins se svým týmem

V rozstřelovém souboji se tak ocitly Dominika Šuľáková s písní od Christiny Aguilery a Simona Hégerová, která zazpívala píseň od Amy Winehouse. Se show se nakonec musela rozloučit nejmladší ze soutěžících, která vyhrála anketu Revue iDNES.cz o nejsympatičtější zpěvačku v týmech Rolins a Davida, a v den vyřazení slavila sedmnácté narozeniny.

"Já jsem to i čekala. Věděla jsem, že půjdu do rozstřelu, ale netušila jsem, že s Dominikou. Ale přeji jim to. Každý jednou vypadne. Ale bude se mi stýskat, po lidech, Praze, po všem," prozradila se slzami v očích Simona, která místo narozeninové bude mít spíše rozlučkovou oslavu.

VIDEO: Simona Hégerová ve 4. finále Hlasu ČeskoSlovenska

Hostem večera byla slovenská kapela DESmod. V soutěži zůstalo už jen šestnáct zpěváků, kteří zabojují o titul Hlas ČeskoSlovenska, v neděli se opět představí týmy Rytmuse a Pepy Vojtka.