Hefner po snoubence dlouho netruchlil, našel si její kopii

Hefner má jasno v tom, jaké ženy se mu líbí. Musí být o víc než půlstoletí mladší, blond, štíhlé a vnadné. Taková byla Crystal Harrisová, která ho opustila před dvěma týdny, a taková je i nová partnerka, sedmadvacetiletá začínající herečka a kanadská Playmate Shera Bechardová.

Shera Bechardová

"Shera je jednak naše Playmate pro listopad 2011 a taky má nová přítelkyně," napsal Hefner na Twitter. Pak jí poslal několik vzkazů o tom, jak moc mu chybí a jak se na ni těší.

Bechardová je Playmate z loňského listopadu a letos se jí to podaří znovu. Na titulní stránce aktuálního čísla magazínu je přitom Hefnerova expartnerka, a to s označením "paní Crystal Hefnerová". Číslo šlo totiž do tisku ještě předtím, než si Harrisová svatbu s Hefnerem rozmyslela. Když se svatba neuskutečnila, opatřil vydavatel obálku samolepkou s nápisem "Nevěsta na útěku".

Obálka časopisu Playboy, kde je Crystal Harrisová představena jako paní Crystal Hefnerová

Novou situaci svého bývalého snoubence komentovala Harrisová stručně: "Nahradil mě v den, kdy jsem odešla. To jsem čekala."

Hefner se ale brání, že nový vztah je přece nejlepší záplatou na zlomené srdce. "Proč bych se měl cítit špatně kvůli tomu, že se snažím vyrovnat s něčím, co bylo pro mě opravdu zničující," řekl.