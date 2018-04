Dodnes jsem se nedokázala vyplakat, vzpomíná na smrt syna Heda Čechová

„Čas nic nezahladí. Ani dnes se s jeho smrtí nemůžu vyrovnat. Tady na prsou mám takovou černou bolestivou díru. Vladimírova rakovina postupovala rychle, odešel během pár měsíců. Byla jsem za ním večer před smrtí a pořád mám v hlavě jeho poslední slova: ‚Mami, já tě mám hrozně rád.‘ To už asi tušil. Ten krásný chytrý chlap, metr devadesát, kolem kterého se točily ženské, odešel,“ řekla bývalá hlasatelka, pro kterou byl syn vymodleným dítětem, protože ji doktoři v mládí řekli, že asi nebude moct mít děti.

„Bylo to podobné jako s mým otcem. Jednu ruku jako by natahoval ke mně - asi nejhorší chvíle v mém životě. Dodneška jsem se nedokázala vyplakat. Uvnitř jsem jako kamenná,“ prohlásila.

Samotná Heda Čechová se před lety z rakoviny vyléčila. „Ano. Bolesti mě přepadly na chalupě v jižních Čechách. To mi bylo devětačtyřicet. Zjistili mi v břiše nádor, vypadalo to už na metastáze, takže mi lékaři dávali tři měsíce života. Měla jsem velké štěstí. V prachatické nemocnici měli výborného operatéra. Pak jsem sice musela absolvovat šestinedělní martyrium ozařování v Českých Budějovicích, ale rakovina se nevrátila,“ vzpomínala.

Přestože syna ze začátku jeho nemoci utěšovala, věděla prý, že se mu na rozdíl od ní chorobu nepodaří překonat.

„Jak ráda bych tu smrt vzala za něj, aby on tu zůstal. Naštěstí se umím ovládat. Naučila jsem se brát věci takové, jaké jsou. Synovi jsem od miminka říkala jen Vladimíre. Když se narodil, moje sestra prohlásila: ‚Dobře, že je to kluk, holka by se k tobě nehodila.‘,“ řekla Heda Čechová pro čtvrteční Magazín DNES.