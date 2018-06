Heather Millsová vystoupí dole bez

Šestatřicetiletá Millsová, která před jedenácti lety přišla o nohu pod kolenem při srážce s policejním motocyklem, chce svým účinkováním v celosvětové reklamní kampani napomoci tomu, aby se zvýšila bezpečnost na silnicích.

"Lidská chyba mě připravila o nohu a jiná lidská chyba připravila o nohu mou matku," říká Heather, jejíž matka rovněž při dopravní nehodě přišla o nohu. Dodává, že jí jde především o to, aby si lidé uvědomili hrozící rizika.

Reklamní kampaň organizuje Světová zdravotnická organizace (WHO) s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Zpráva WHO vydaná u příležitosti středečního Světového dne zdraví konstatuje, že v současné době zahyne na světě při dopravních nehodách 1,2 milionu lidí a dalších 50 milionů utrpí zranění. Již nyní jsou dopravní nehody jedenáctou nejčastější příčinou všech úmrtí a ve věkové kategorii od pěti do 44 let dokonce druhou až třetí nejčastější příčinou.