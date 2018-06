Millsová: Ztráta nohy byla snazší než rozchod s Paulem McCartneym

„Byla jsem do něj hodně zamilovaná. Měl tolik energie. Byl něco mezi Peterem Panem a Kapitánem Hookem,“ řekla Millsová časopisu Event.

„Nebyla jsem ani fanynka Beatles. Sotva jsem znala jejich písničky. Líbila se mi jedna písnička od Wings, ale to bylo vše. To se mu na mně líbilo. Ale jestli si někdo myslí, že vzít si rockovou legendu je ráj, tak to není,“ říká žena, která se z miláčka médií stala nenáviděnou osobou Británie, když se za McCartneyho provdala. Potvrzuje slova Yoko Ono, jež prohlásila, že provdat se za Beatla znamená obrátit celý svět proti sobě.

Jejich vztah se podle Millsové pokazil kvůli její upřímnosti. „Říkám, co si myslím. Když si myslím, že je něco špatně, tak to řeknu. Kdybych nebyla takový typ člověka, tak jsme stále svoji,“ myslí si.

Rozvod byl pro ni peklo. „Ztratila jsem všechno. Celý život jsem zasvětila shánění peněz pro charity a najednou mě všechny charity požádaly, abych odešla,“ říká.

Získala sice hodně peněz rozvodem, ale většinu jich prý rozdala.

McCartneyho poznala v roce 1999, vzali se v roce 2002 a rozešli po čtyřech letech. Pro Millsovou to bylo už druhé nepovedené manželství. Poprvé se provdala v roce 1989 za podnikatele Alfieho Karmala. Rozvedli se za dva roky.

Vážnou známost neměla od doby, co se před dvěma lety rozešla s Jamiem Walkerem po šestiletém vztahu. Single život jí prý vyhovuje a rozhodně se nechce už nikdy provdat. O zájem mužů přitom prý nouzi nemá.

„Myslím, že jsem hodně sexy. Jsem velmi sebevědomá a na mém těle není žádná část, s níž bych byla nespokojená,“ říká Millsová. „I když je mi 47 tak vím, že mohu mít muže, kterého vidím. Třeba ho nechci, ale vím, že ho můžu mít. Nestydím se za svou nohu. Sex appeal je věcí sebevědomí a sebevědomí znamená, že víte, kdo jste a jste s tím spokojená,“ dodává.

Heather Millsová

Nohu pod kolenem ztratila v roce 1993 po nehodě, kdy se střetla s policejním motocyklem. Potkal ji tak stejný osud, jako její matku, která přišla o nohu také při dopravní nehodě.

V současné době má Millsová veganskou restauraci, lyžuje a také se účastní televizní reality show.