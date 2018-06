Heather Millsová lhala, miliony z rozvodu nedala na charitu

Millsová přitom veřejně prohlašovala, že "velkou většinu" peněz, které vybojovala, dá na dobročinné účely. Jako patronka charity Adopt-A-Minefield se snažila vylepšit svůj image. Aby svůj slib splnila, musela by charitě, která pomáhá vyčištění minových polí po celém světě, dát alespoň 375 milionů korun.

"Na miliony ale čekali marně. Měla na to spoustu času, ale zdá se, že je to prostě jen jedna další lež, kterou Heather řekla," nechala se slyšet její známá pro The Sun.

Jednonohá exmodelka slib učinila v květnu 2006 během soudní bitvy s bývalým manželem Paulem McCartneym.

"Většina peněz, které Heather dostala, jde na podporu jejích různých charitativních projektů, z nichž hlavní je Adopt-A-Minefield," oznámila tehdy její mluvčí.