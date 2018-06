Heather Locklearová napadla partnera a policisty, propustili ji na kauci

Podle policie měl napadený muž rány na těle, zřejmě nebyly nijak vážné, protože odmítl ošetření.

Poté, co se policisté snažili Heather Locklearovou zatknout, začala do nich kopat. Proto ji nasadili pouta. Sama tvrdila, že ještě před příchodem policie byla zraněná, a tak ji odvezli na vyšetření do nemocnice. Odtud putovala do vazby.

V pondělí během dne zaplatila kauci v přepočtu 400 tisíc korun a byla propuštěna. K soudu se dostaví už 13. března a bude čelit nejen obvinění z domácího násilí, ale i z napadení policisty.

Locklearová, které se proslavila rolí drsné Amandy v seriálu Melrose Place, půjde k soudu podruhé. V roce 2008 se zpovídala za řízení pod vlivem léků na předpis. O rok později se přiznala k vědomému porušování předpisů a vyvázla jen s pokutou a tříletou podmínkou.

Herečka byla dvakrát vdaná. Od roku 1986 do roku 1993 byl jejím manželem bubeník Tommy Lee. Rok po rozvodu se provdala za rockera Richieho Samboru, s nímž byla až do roku 2006 a má s ním dceru Avu. V roce 2011 zrušila zasnoubení s kolegou z Melrose Place Jackem Wagnerem, který hrál jejího milence Petera.