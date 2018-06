Klumová přiznala vztah s bodyguardem, je prý teprve v začátku

Seal před časem vyjádřil výčitku vůči své ženě, že nepočkala do ukončení rozvodu a našla si nového muže. A pohrdlivě se vyjádřil i k jejímu výběru (více čtěte zde).

Klumová po jeho vyjádření prohlásila, že ji zklamal a že už nejsou takoví přátelé, jak se zdálo. Seal, který si brzy po rozchodu vzal na svou jachtu neznámou brunetku, se za svá slova naznačující nevěru omluvil.

Jeho žena ale nyní prozradila, že s Kirstenem skutečně něco má. Začalo to ovšem, až když se její manželství rozpadlo.

"Já ani nevím, jestli to můžu nazvat vztahem. Víte, teprve to začalo. Nevím ještě, kam to směřuje," promluvila Klumová o románku s bodyguardem v televizním rozhovoru s Katie Couricovou.

Heidi Klumová a Martin Kirsten

"Ano, znám ho čtyři roky a on je trávil s námi. Staral se o celou naši rodinu, většinou o naše čtyři děti. Pomohl nám neskutečně. Věřím mu kvůli dětem. A teď se zrovna poznáváme z úplně jiné strany. Já se snažím teď myslet především na děti, snažím se je chránit od všech těchto věcí," dodala bývalá modelka.

Klumová má se Sealem šestiletého Henryho, pětiletého Johana a dvouletou Lou. Osmiletou Leni, již počala s Flaviem Briatorem, zpěvák v manželství adoptoval.

Seal s manželkou Heidi Klumovou a jejich dětmi Heidi Klumová a její bodyguard Martin Kristen (11. srpna 2012)

Heidi v talk show s Couricovou opět odmítla, že by byla Sealovi v manželství nevěrná. "Nikdy jsem se nepodívala na žádného jiného muže, když jsem byla s ním. Ale on šel dál. Rozešli jsme se, on šel dál, tak jsem se rozhodla jít dál taky. Je to velmi těžké, když se s někým začnete vídat a všichni vás u toho sledují. Nemůžete mít normální šanci, cokoli začít. Já s ním chci randit, je mi čtyřicet a nevím, jak se to vyvine," řekla Klumová.