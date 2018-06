Hayden Panettiere a Vladimir Kličko čekají první dítě

Hayden Panettiere a Vladimir Kličko oznámili zasnoubení loni v říjnu a předpokládalo se, že se vezmou letos v létě. Svatbu však odložili kvůli situaci na Kličkově rodné Ukrajině a teď i kvůli těhotenství.

Mladá herečka se už na dítě velmi těší. "Necítím se na svůj věk, mám pocit, že jsem se narodila proto, abych byla matka," řekla časopisu Glamour.

"Někteří lidé o tom mluví jako o konci života, že už nikdy nebudu mít znovu možnost dělat cokoli a já si říkám: o čem to mluví? Mateřství je nejkrásnější, nejúžasnější věc a není nic, čeho bych nemohla dosáhnout, když mám děti," říká Panettiere.

Drobná herečka také doufá, že její dítě s Kličkem bude mít průměrnou výšku. Zatímco ona měří 157 centimetrů, její snoubenec je vysoký 198 centimetrů.

Hayden Panettiere a Vladimir Kličko (16. ledna 2011)

"On má nohy do O a já do X. Takže naše děti budou mít rovné nohy a budou normálně vysoké," věří herečka.