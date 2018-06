Hayden Panettiere a Vladimir Kličko ukázali dceru

Herečka Hayden Panettiere si zvyká nejen na roli matky, ale taky na změnu své postavy. „Pořád se snažím zjistit, co to udělalo s mým tělem, jak moc se změnilo, co je jen dočasné a co trvalé,“ přiznala herečka časopisu People.

„Cítím se jako osmdesátiletá žena, která se snaží sejít schody. Prosím řekněte, že to je jen dočasné. Vím ovšem, že některé věci už nikdy nebudou stejné jako předtím,“ dodala.

S miminkem jí prý nejvíc pomáhá budoucí tchyně. „Vladova matka si hrozně chtěla vzít dítě přes noc. Vypadá, že se moc nevyspala, zato já jsem si konečně výborně odpočinula.“

Panettiere a Kličko se potkali v roce 2008, po třech letech se rozešli. Pak se znovu dali dohromady a loni v říjnu se dvojice zasnoubila. Na roli matky se herečka moc těšila.

„Mateřství je nejkrásnější, nejúžasnější věc a není nic, čeho bych nemohla dosáhnout, když mám děti,“ řekla Panettiere.