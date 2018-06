Hawnová překonávala plno mindráků

Vyrůstala v židovské komunitě v zapadlém městečku Tacoma Park uprostřed státu Maryland. Jako dítě prý hodně vytrpěla.

Rodiče i okolí Goldie podle jejích vlastních slov považovali za nemehlo.

"Necítila jsem se zrovna přitažlivě. A kluci se mi taky zdaleka vyhýbali, vůbec mě nebrali. Jako holka jsem nebyla vůbec průbojná. A teď si myslím, že to tenkrát mělo něco do sebe. Jako ošklivka jsem se nutně musela stát osobností. Jinak řečeno, domácí puťka vždycky musí vyvinout sílu. A já mám sílu. Nikdy jsem se nepovažovala za krásku. A stále se za ni nepovažuji," vyprávěla Goldie o svém dětství.

Na počátku kariéry musela přijmout práci go-go tanečnice. Vymetala tehdy kluby od New Yorku na východním pobřeží přes celé Spojené státy až na západ do Las Vegas. "Utíkala jsem z Las Vegas jako zlodějka. Zabouchla jsem za sebou dveře a za nimi jsem nechala vystupování u tyče pětkrát za noc. A taky ty odporné chlípníky. Tři měsíce jsem trpěla muže, kteří chtěli jedinou věc. Měla jsem toho dost," přiznala blonďatá hvězda.

Na konci šedesátých let odešla z Las Vegas do Los Angeles a dostala první komediální role v televizi a u filmu. Ale mimo záběry kamer nebyla právě zábavná. "Během tohoto období jsem upadala do hluboké deprese. Bála jsem se kdečeho a měla jsem pořád úzkosti, nevysvětlitelný strach. Ztrácela jsem úsměv a nedokázala se bránit. Opustila jsem všechny známé a litovala toho. Odešla jsem od přátel, od rodiny. Žila jsem opuštěná v Los Angeles. A přitom jsem rodinný typ," vzpomínala poněkud smutně.

Devět let pak Hawnová docházela k psychologovi, než se svých depresí nadobro zbavila. Pak na počátku osmdesátých let natočila film Vojín Benjaminová a stala se hollywoodskou hvězdou největšího formátu. Po nominaci na Oscara a seznámení s životním partnerem Kurtem Russellem zmizely mindráky z jejího života nadobro.