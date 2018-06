Hawnová má stále kuráž vyjít bez podprsenky, v Cannes se jí to vymstilo

Goldie Hawnová na party švýcarského klenotnictví De Grisogono vyrazila sebevědomě ve světlých splývavých šatech. Se svou štíhlou postavou si to může dovolit.

Ani ona ale nezastaví čas a její dekolt už bez podprsenky není tak výstavní jako dřív.

Herečka si to zřejmě neuvědomila a hrdě pózovala všem fotografům, kteří zachytili i to, co sama nechtěla. Herečce totiž z šatů vykoukla bradavka. Hawnová se ale na večírku skvěle bavila a žádné faux-pas si neuvědomila.

Už brzy se Hawnová stane čtyřnásobnou babičkou. Její dcera Kate Hudsonová by měla své druhé dítě porodit v létě. Dvě děti má i syn Oliver Hudson. Goldie Hawnová žije od roku 1983 s hercem Kurtem Russellem. Děti má ze svého druhého manželství s muzikantem Billem Hudsonem.