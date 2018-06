Hawking: Toto tisíciletí je pro lidstvo poslední

Podle věhlasného britského fyzika Stephena Hawkinga (59 let) - známého také díky knize Stručná historie času - se lidstvo nedožije roku 3000, pokud se mu nepodaří zřídit a osídlit kolonie ve vesmíru. V rozhovoru pro britský deník The Daily Telegraph řekl, že se také obává, že lidstvo vyvine nový virus, který pro něj bude znamenat definitivní zkázu. Ačkoli bylo 11. září příšerné, neohrozily teroristické útoky lidskou rasu tolik, jako to činí například jaderné zbraně.