Hawke a Thurmanová se udobřují

"Nejprve se rozhodli s rozchodem přibrzdit pouze kvůli dětem, Maye a Levonovi, ale teď to vypadá, že mezi nimi začínají tát ledy a opět se sbližují," prozradili britskému listu Daily Sport.

V záchranu potápějícího se pětiletého manželství věří mnoho jejich přátel.

"Snaží se najít cestu, jak společné problémy vyřešit. Neustále si povídají a rozebírají své životy. Snad jim to pomůže," řekl jeden z nich.

Uma Thurmanová opustila manžela loni v říjnu, kdy se objevily zprávy o tom, že ji v Kanadě podvedl s kolegyní při natáčení snímku Taking Lives. Herec sice od té doby tvrdí, že jeho nevěra za rozchodem nestojí, Uma mu ovšem oponovala.

"Podvedl mě a všichni do vědí. Nemusí lhát jen kvůli tomu, abych ho vzala zpět. To se nestane," uvedla před časem kráska z filmu Kill Bill, která rozchod završila loni o Vánocích, kdy se vydala se svým novým milencem Andrém Balzasem a svými dětmi na výlet do Karibiku.

Dnes je ale všechno jinak. I když se k možnému sblížení odmítají obě herecké hvězdy vyjádřit, přátelé mají jasno. "Děti pro oba vždycky hodně znamenaly. Jejich rozbroje navíc nikdy nezašly tak daleko, aby nebylo cesty zpátky."