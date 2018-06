Havlovou střídá na Hradě Klausová

Dagmar Havlová Věk: 49 let (narozena ve znamení Berana 22. 3. 1953 v Brně)



Titul: Mgr.



Vzdělání: Janáčkova akademie múzických umění, obor herectví



Profese: herečka, natočila 50 filmů a přes 200 televizních inscenací, měla angažmá v Divadle Jiřího Wolkera a v Divadle na Vinohradech v Praze. Členka řady charitativních i jiných organizací.



Jazyky: konverzačně němčina a angličtina



Zájmy: divadlo, charita



Charakteristické vlastnosti znamení Beran: Ctižádost, pýcha, nadšení, vnímavost a citlivost, netrpělivost a hádavost, tvrdohlavost, vitalita.

Livia Klausová Věk: 59 let (narozena ve znamení Štíra 10. 11. 1943 v Bratislavě)



Titul: Ing. CSc.



Vzdělání: Vysoká škola ekonomická, obor zahraniční obchod



Profese: ekonomka, pracovala v Ekonomickém ústavu ČSAV, byla či je členkou i místopředsedkyní dozorčích rad řady významných podniků, např. České spořitelny



Jazyky: angličtina, francouzština, ruština



Zájmy: ekonomie, lyžování, výstavy, balet



Charakteristické vlastnosti znamení Štír: Sebedůvěra, ctižádost, touha po uplatnění a postupu, ostrý rozum, kritičnost až silné vášně, žárlivost.

Lívie Klausová nabízí svatební koláčky. Manželka prezidenta republiky a předsedkyně správní rady Nadace Vize 97 Dagmar Havlová navštívila v rámci pomoci také Fakultní nemocnici Motol. Jménem nadace předala finanční dary oddělení dětské chirurgie a klinice rehabilitace. Stella Zázvorková a Dagmar Havlová na předávání cen Thálie za rok 2000. Dagmar Havlová se zastavila během návštěvy prezidentského páru v Brně v hospicu v Rajhradě u Brna (11. 12. 2001). Dagmar Havlová, Ivana Trumpová a návrhář Osmany Laffita. Manželka amerického prezidenta Laura Bushová navštívila během třetího dne své "tajné" návštěvy Pražský hrad, 20. května 2002. Dagmar Havlová s producentem Janisem Sidovským Hlasovací lístek odevzdal v základní škole Norbertov v Praze-Střešovicích prezident Václav Havel s manželkou Dagmar. Na prezidentovi bylo znát, že se necítí nejlépe. Poté, co odvolil, vrátil se Havel do Lán, kde si léčí zánět horních cest dýchacích (26. října 2002). Ve žlutém salónku, kde byla připravena slavnostní tabule se žlutou květinovou výzdobou, pronesla Havlová krátkou řeč. Přiblížila v ní historii i současnost raně barokního sídla.Zdůraznila, že společně s manželem jezdí do Lán především odpočívat. Choť českého prezidenta Václava Havla Dagmar s Laurou Bushovou na společenském obědě v Lánech. Dagmar Havlová vítá ženu polského prezidenta Jolantu Kwasniewskou. Dagmar Havlová vítá manželky státníků při návštěvě Prahy na summitu NATO (21.11. 2002).

Jenže po první, na veřejnosti nenápadné ženě Václava Havla Olze tím lidi překvapila a o svou roli musela bojovat. "Vždy jsme znali hlavně prezidenta. Objevuji se po boku svého manžela už od počátku našeho manželství. Je to tak běžné všude ve světě," snažila se to vysvětlovat.Jenže lidem se zdála příliš teatrální, příliš neskromná, příliš brzy provdaná za Václava Havla coby jeho přítelkyně ještě z dob, kdy žila paní Olga.Tisk kritizoval Dagmar Havlovou za všechno možné: za účesy a oblékání i za to, že fenka Ďula po paní Olze musela odejít kvůli dvěma boxerům nové hradní paní.Sympatie si však Dagmar Havlová postupně přece jen získala. Vydobyla si je hlavně tím, jak stála manželovi po boku v dobách jeho nemoci - a svou roli první dámy nakonec sehrála velmi přesvědčivě.Livia Klausová startuje ze zcela jiných výchozích pozic. Bude v nich sice na jedné straně neustále čelit srovnávání s Dagmar Havlovou, ale v lecčems je má naopak ulehčeny."Už dlouho chodila mezi krále i chudé," říká jedna z žen, které se pohybují v její blízkosti. Konkrétně řečeno: coby manželka předního politika je ostřílená v životě vysoké politiky a společenské smetánky.Ví, jak se pozdravit s japonským císařem, jak jíst kaviár a neformálně konverzovat na nekonečných recepcích. I nedávná patálie v jejím osobním životě, kdy bulvární tisk zveřejnil fotografie Václava Klause s mladičkou blondýnkou, bude pro ni v tomto směru spíše výhodou.Veřejnost, navenek velmi citlivá na jakékoli náznaky nevěry, bude na její straně, což dala dostatečně najevo opačnou reakcí v případě "prezidentovy přítelkyně" Dagmar Havlové.Livia Klausová o roli první dámy příliš nestála. Zmínil to i její manžel krátce po svém zvolení prezidentem, když řekl, že Livia na tuto roli nekandidovala. Ona sama to naznačila už dávno předtím, na podzim roku 1997, když komentovala odchod Václava Klause z funkce premiéra: "Za tuto zemi se na to netěším, za svého muže se na to taky netěším, za sebe se na to těším," řekla.Zatímco Dagmar vystavěla svou roli na obdivu ke svému muži, Livia je na tom svém do značné míry nezávislá a snaží se jít svou cestou, jakkoli to má své limity. Vzdělaná a ctižádostivá ekonomka nenesla lehce, že kvůli kariéře manžela nemohla v bankovnictví udělat svou vlastní kariéru a že se musela kvůli podezřením ze střetu zájmů vzdát práce v některých dozorčích radách velkých firem.Její věta "kariéra muže mi víc vzala, než dala" by mohla být s klidem vytesána na její kanceláři první dámy. I povahy mají obě ženy rozdílné. Dagmar Havlová reaguje impulzivněji, dokladem je například její někdejší pískání ve sněmovně na obranu svého muže či vzkaz Miloši Zemanovi z dob sporů o guvernéra České národní banky, že mu už nikdy nepodá ruku.Racionální, byť rovněž citlivá Livia Klausová by se patrně k takovým spontánním reakcím neuchýlila, nicméně ani ona nezůstávala chladná, když měla pocit, že se jejímu manželovi děje křivda. Jako oddaná manželka se představila na podzim 1997 při takzvaném vládním Sarajevu.Před několikatisícovým davem na Václavském náměstí tehdy přečetla dopis, který otci napsal syn Jan. Společný je oběma ženám jejich odstup od novinářů, i když i tentokrát jej každá prezentuje jinak.Zatímco Dagmar Havlová několikrát označila novináře za své nepřátele, Livia je spíše zdrženlivá. Debaty na téma, jaký bude její život v roli první dámy, zcela odmítá. "Nevím to ani já sama. Ptáte se brzy," sdělila Večerníku Praha před několika dny. A před volbou prezidenta jako jediná z potenciálních prvních dam jakékoli rozhovory zcela odmítla."Odpověděla by, leda kdyby kandidovala sama," tlumočil tehdy její stanovisko poradce Václava Klause Ladislav Jakl. O tom, že by novináře neměla ráda, nicméně nikdy nemluvila."Je to spíš odstup, obava, zda se něco nezkreslí, a to ne třeba záměrně, ale zda se to prostě mediální mašinerií provalí v tom kontextu, jaký by ona chtěla," prozradil jeden z jejích blízkých.Livia Klausová volí též jinou formu charity. Zatímco Dagmar Havlová založila několik nadací, její nástupkyně preferuje jiné způsoby: když někdo konkrétní potřebuje pomoci, prostě mu pomůže. "Nerada to dělá nějak okázale," říká jedna z jejích blízkých kolegyň a prozrazuje, že Livia Klausová se angažuje v řadě projektů, například v Životě 90.Prostě zatímco Dagmar Havlová uspořádala své dceři svatbu s izraelským cembalistou Shalevem Ad-Elem na zámku v Lánech za asistence Hradní stráže, Livia Klausová se bude držet v nenápadném pozadí. Podle psychologa Slavomila Hubálka tím s Dagmar něco velmi významného odchází: "Odchází velká herečka, která svou roli první dámy skvěle sehrála - v tom dobrém slova smyslu. A ve světě, víc než doma, vždycky okouzlila."Politolog Bohumil Doležal o tom v MF DNES řekl: "U nás je problémem velké očekávání, které prezident jako náhražka za někdejšího císaře pána vzbuzuje a které se přenáší i na první dámu. Například v Maďarsku či Polsku je situace přirozenější. U nás se první dáma stala součástí této hry, a protože je to herečka, nepřišlo jí to divné."Příznivci ODS si myslí, že právě Livia bude tou pravou první dámou. Dušica Zimová o ní v internetovém magazínu Fragmenty napsala: "Po dlouhé době je to právě paní Klausová, která má všechny předpoklady naplnit formu tohoto titulu. Je ženou emancipovanou, Evou veskrze moderní, která ale zůstává milující manželkou. Není to dáma, ale osobnost."Lze to říci i jinak: Livie Klausová patrně nerozdělí veřejnost na ty, kteří ji budou velmi zbožňovat, a na ty, kteří se jí budou vysmívat. "Paní Livia se bude chovat velmi decentně a zdrženlivě," míní Hubálek. Možná i to bude ono "zcivilnění" prezidentského úřadu, jež avizoval její manžel Václav Klaus.