Havlovi: manželství pod drobnohledem

Havel byl nervózní a upozorňoval, že je určitě sledován, ale vzájemné sympatie se projevily pravděpodobně už tehdy. Novinářka Lída Rakušanová to pak ve své knize popsala takto: "Připadal jí jako štvané zvíře a dojímalo ji téměř k slzám, že si ještě ke všemu dělá starosti, aby jí snad svou přítomností neublížil. Byl to přece daleko spíš on, kdo potřeboval podepřít, pochovat, přikrýt, pohladit.

Všechny její ochranitelské city byly v pohotovosti." Intenzivněji se začali stýkat už v době, kdy Václavu Havlovi vážně onemocněla jeho první žena Olga. To jim však později při průzkumech veřejného mínění nepomohlo. Počátkem ledna 1997 měli tajnou svatbu a národu se to logicky zdálo po smrti Olgy příliš brzy.

Havlovi cítili, že je třeba to veřejnosti nějak vysvětlit. Pokusili se o to tedy v rozhlasových Hovorech v Lánech. "Vždycky jsem dělal to, co jsem považoval za správné, a neohlížel se přitom na míru libosti a nelibosti, kterou by to mohlo vyvolat," říkal tehdy Václav Havel.

I Olga mu prý před smrtí kladla na srdce, aby nezůstával sám. Teprve s odstupem času Václav a Dagmar přiznali, že si termín svatby naplánovali už řadu měsíců předtím - v létě na Hrádečku.

* Václav Havel

se oženil s Dagmar, rozenou Veškrnovou, 4. ledna 1997.

Dcera Nina (z prvního manželství D. Havlové)

Od té doby vystupovali na veřejnosti trvale jako harmonický pár. Dagmar novinářům ráda říkala, že má typ muže, o kterém vždycky snila: "Je čestný i doma, když ho nikdo nevidí. Máme jeden druhého a máme se rádi." A dokládala to svými pobyty v nemocnici u lůžka manžela, které jí podle jejích slov vzaly několik let života. "Vždycky jsem potřebovala partnera, ke kterému bych mohla vzhlížet. Václav je člověk, kterého jsem si vysnila. Mám k němu obrovskou úctu a lásku. Pokud na zeměkouli existuje několik lidí, kteří mohou něco udělat pro lidstvo, je mezi nimi on," říkala.

Dagmar obdivovatelka však byla podle všeho zároveň tím, kdo tahá za pomyslné nitky. Mnozí ji za to kritizovali. Když prezidentský pár podal žalobu kvůli kontroverznímu plakátu Václavka a Dášenka, výtvarník Milan Knížák prohlásil, že je to iniciativa prezidentovy ženy a Václav Havel jen neměl sílu vzdorovat.

"Jak může stát v čele národa, když není schopen zvládnout jednu hysterickou ženskou?" Václav Havel sám ostatně nijak netajil, že jej ženy ovládají. Prozradil to například v rozhovoru pro BBC v červnu 1998: "Tak už jsem asi ustrojen. Měl jsem dominantní matku, byl jsem na ní velmi závislý. Má první žena byla takto též dominantní a já jsem se s ní o všem radil. A zdá se mi, že jsem neměl jinou alternativu po její smrti než si najít další podobnou."