Havlová odehrála premiéru v horečkách, tleskala jí i vitální Jirásková

"Do poslední chvíle jsem byla na kapačkách, beru antibiotika, ale myslím, že by nikdo z kolegů - a ani já - nebyl rád, kdybych to odvolala," řekla iDNES.cz značně vysílená Havlová.

Z lóží představení sledovali například premiér Jan Fischer, ministr kultury Václav Riedlbauch i exprezident Václav Havel, který své manželce poslal kytici žlutých růží. I když se po představení brzy přesunuli domů i s dcerou Havlové Ninou, malý přípitek si nemohli odpustit. Havlová si totiž na roli musela počkat řadu let.

Premiéra tragédie Friedricha Schillera Marie Stuartovna v čele s Dagmar Havlovou

"Čekala jsem na ni patnáct let, protože právě tehdy jsem ji měla začít zkoušet s panem režisérem Kaločem a potom s režisérem Jurajem Herzem v roce 2000," vysvětlila.

V přeplněném hledišti Divadla na Vinohradech nechyběla ani herečka Jiřina Jirásková, která na loňský rok bude chtít co nejrychleji zapomenout. Vleklé zdravotní komplikace a následné operace ji tehdy značně vysílily, při páteční premiéře ale vypadala výborně.

"Říkám to pořád, možná jsem minula povoláním, možná jsem se měla dát na výtvarný kumšt, kreslení umím, takže když si na hlavu namaluju ten obličej, tak to docela jde," komentovala vizáž s humorem sobě vlastním a pochválila své kolegy, kteří se podle ní postarali o hluboký kulturní zážitek.

Dagmar Havlová a Lucie Juřičková

"Paní Havlová mě nemůže překvapit, je to výborná herečka. Mám radost i z Honzíka Šťastného, pár herců se mi tam zapsalo do srdéčka," vysekla poklonu.

Hra je zasazena do doby vlády královny Alžběty I., kdy byla skotská královna Marie Stuartovna v roce 1587 obviněna ze spiknutí a z vraždy svého druhého manžela. Příběh sleduje jejich politický a osobní souboj v době Mariiny internace v Anglii. Vrcholí v okamžiku, kdy nad ní Alžběta podepíše rozsudek smrti, připomíná ČTK.

"Pro ni smrt byla určitě lepší. Když neměla možnost vznešeně vládnout, tak raději zvolila tu možnost vznešeně umřít," shrnula postavu hlavní hrdiny herečka Dagmar Havlová.