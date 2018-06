Havlová o Patrasové: Dáda mi málem nafackovala

21:34 , aktualizováno 21:34

Mezi Dagmar Havlovou a Dádou Patrasovou málem došlo před lety k potyčce. Mohl za to kostým Havlové, která se při natáčení filmu Ohnivé ženy musela obléknout do pánského. Manželka exprezidenta Havla na to vzpomíná v knížce Fenomén Dáda, která odkrývá soukromí ikony dětských srdcí.