Havlíčkobrodské kino ožije díky zkušenému promítači

Sluneční paprsky se opírají do stráně, která tvoří hlediště lipnického amfiteátru. Nevynechají ani ošuntělou boudu, v níž si Jiří Čáslavský pomalu připravuje své nádobíčko. Už dříve naladil rozhlasovou stanici, teď se chystá vybalit cívky s filmy. Muž, který se s promítačským řemeslem seznámil před nějakými pětatřiceti lety, se po kratší odmlce vrátil opět k filmu. Během letošního léta chce rozdávat radost fandům filmového umění pod širou oblohou hned na dvou místech. Z Lipnice nad Sázavou, kde vlastně sezonu začal, se nyní stěhuje na koupaliště do Havlíčkova Brodu. "Čtrnáct let jsem promítal v havlíčkobrodském kině Oko. Jeho provoz ale v pětadevadesátém roce skončil. Loni tam přišel nový nájemce a znovu mě vytáhl do promítačské kabiny. Moc se to ale nepovedlo, a tak jsem se pro letošní sezonu rozhodl, že to zkusím jinak," říká Jiří Čáslavský. Začínal od nuly, všechnu techniku potřebnou pro havlíčkobrodský amfiteátr si musel obstarat. Včetně maringotky, kterou přeměnil na promítací kabinu. "Bylo to docela dobrodružství. Sehnat třeba pořádnou lepičku, bez které se promítač neobejde, to bylo docela zajímavé. A zjistil jsem, že promítačky ze zrušených venkovských kin končí občas i ve šrotu," přibližuje starosti se sháněním vybavení. Dnes už je připraven, pohromadě má i program. A sám se už těší. Na sezonu, i na jednotlivá představení. "Když promítám, tak se těším na půl desátou, až to všechno spustím. A z filmů? Nejvíc jsem zvědavý na Nepřítele před branami. Mám rád velké věci," prozrazuje. Letní kino i jeho okouzluje prazvláštní atmosférou. Promítání provází čekání na setmění pod širou oblohou, končí se zpravidla krátce před půlnocí, nezřídka jsou na místě obavy, zda počasí vůbec umožní onen úchvatný kužel světla z kabiny na plátno pustit. "Na druhé straně je to všechno takové daleko uvolněnější. Za chvilku otevřu kiosek s pivem, nikdo druhého neobtěžuje kouřením," vyjmenovává některé z předností letního promítání. Bratr Karel, známý filmový historik, o něm prý řekl, že je šílenec, když se pustil do něčeho tak nejistého. Jiří Čáslavský ale není žádný naivní romantik. "Než jsem se do toho pustil, všechno jsem si dobře spočítal. Když se mi alespoň část investovaných peněz vrátí, budu spokojen. V Brodě bude nejdůležitější, jak si mě lidi očíhnou hned první den. Chci, aby u mě byli mí hosté spokojeni. A taky bude samozřejmě záležet na počasí," odhaduje. V jednom směru ale už spokojený je. "Vrátil jsem se do rodiny promítačů, seznámil jsem se s dalšími lidmi zamazanými od filmu," říká. Slunce se opět o něco sklonilo k obzoru, do lipnického amfiteátru se trousí první lidé. Do zahájení představení zbývají dvě hodiny.