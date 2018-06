Havel stráví Vánoce v New Yorku s kaprem

Bývalý český prezident Václav Havel bude trávit Vánoce s manželkou Dagmar a její dcerou Ninou v New Yorku. "Je to poprvé, možná podruhé, co trávíme Vánoce v zahraničí. Budeme mít ale česká jídla, to jsme si zařídili," prozradil Havel.