Havel se sledovačky nezbavil ani v převleku svatého Mikuláše

V Pražské křižovatce proběhl pátý ročník Mikulášského charitativního bazaru, který pořádá Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Lidé si zde mohli pořídit netradiční dárky z chráněných dílen, pro děti byl připraven koutek, kde si mohly malovat nebo třeba zdobit vánoční cukroví.

Programem provázela Eva Holubová, která bude dnes s manželem sama dělat čerta a Mikuláše svým dětem. Jsou to jistě jedni z mála teenagerů, kterým rodiče dopřejí takovou kratochvíli. Možná je to proto, že sama Eva Holubová si jako dítě Mikuláše s čertem a andělem neužila. "K nám Mikuláš nechodil, my jsme to měli vždy za oknem," řekla herečka.

Ani Dagmar Havlová nemá na Mikuláše nejlepší vzpomínky. "Nechodil jen Mikuláš, přivedl i čerta a naši nás strašili, že dostaneme jen brikety a brambory a to se taky často stalo, protože jsme jako holky zlobily," smála se Dagmar Havlová.

Její manžel zase z paměti nedostane okamžiky, kdy ho jako Mikuláše pronásledovala Státní bezpečnost. "Když jsem sám v sedmdesátých letech dělal Mikuláše a objížděli jsme přátele po Praze, za mnou jeli dvě šestsettřináctky, měl jsem takzvanou sledovačku," zavzpomínal Václav Havel na Mikulášském charitativním bazaru, kterého se letos zúčastnila víc než desítka neziskových organizací.

Z prodeje dárků podporuje nadace zejména chráněné dílny pro zdravotně postižené občany. Na pátý charitativní bazar přišly stovky lidí. Bývalá první dáma popřála všem dětem, které očekávají mikulášskou nadílku, aby měly zdravé rodiče, kteří je budou zahrnovat láskou.