Havel propouští dalšího kamaráda

14:10 , aktualizováno 14:10

Ředitel Hradní policie Antonín Maněna byl jedním z posledních kamarádů, kteří mohli vstoupit do pracovny prezidenta Havla bez klepání, ačkoliv to nikdy neudělal. Je jedním z mála lidí, kteří s prezidentem zažili radosti i smutky posledních deseti let. Antonín Maněna pamatuje také situace, kdy se Dáša Veškrnová dožadovala tajných setkání s Václavem Havlem ještě za života Olgy. Maněna byl velmi dobrý kamarád Olgy, zdálo se však, že po svatbě prezidenta s Dášou loajálně převzal ochranu nad novou ženou na Hradě. Přesto všechno musí z Hradu odejít.