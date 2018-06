VIDEO: S Helenou na hausbótu. Málem měli moje prsa, vzpomíná Vondráčková

Kdy jste vůbec na Slapech poprvé zakotvili?

Už je to pár let, myslím, že takových devět let to bude určitě. Nejdřív jsem měla neblahý pocit, že se tady budu nudit, nicméně opak byl pravdou. Musím být svému muži vděčná za ten nápad i za to, že našel tohle krásné malebné místo, které je pozičně výborně řešené. Je tady les, chatky s lidmi, díky tomu máme hodně známých, pomáháme si, což je hodně důležitý. Přesvědčili jsme se o tom během nedávných povodní. Ale abych se vrátila k původní myšlence hausbótu, já jsem holka od řeky, mládí jsem prožila ve Slatiňanech u Chrudimi a nikdy na to nezapomenu. První sport, který jsem uměla a později v něm i trochu závodila, bylo plavání. Prostě ta voda je ve mně nějak zakotvená, navíc jsem se narodila ve znamení Raka, a moje první píseň, která byla velkým hitem, byla Červená řeka, takže když Martin přišel s myšlenkou hausbótu, tak první, co mě napadlo bylo: "Další domácnost!" Ale hrozně jsem se do toho zamilovala. Asi si to necháme.

Vím, že nemůžete být bez pohybu. Co tu všechno provozujete?

Plavání, kajak, ráda bych i kolo, ale na to tady nejsou úplně nejlepší podmínky, taky houbařím, rybařím, chodím každé ráno s pejskem, takže i cvičím, jinak pokud chci aktivně sportovat, tak si za dvacet minut zajedu na Zbraslav a tam si můžu zahrát tenis. Zrovna včera jsem tam byla, hrál se tradiční Helena Cup. A taky jezdíme naší lodí značky jachta.

Jak na slavnou sousedku reagují zdejší lidé?

Naštěstí se žádná negativa nenašla, aspoň o nich nevíme, všichni se k nám chovají velmi přátelsky, důvěřují nám natolik, že nám nosí poraněná zvířata, naposledy to byla poštolka, která měla poraněné drápky, asi se usadila na drátech elektrického vedení, nebo jsem tady měla i holuba, který spadl do vody, asi ho někdy postřelil, bohužel jsem ho už nezachránila, jinak lidi, kteří projíždějí, tak mávají. Ale protože chtějí samozřejmě být co nejblíž, tak to dělá docela velké vlny, tak nám pak uvnitř všechno lítá, ale víme, že to nemyslí nijak zle.



Helena Vondráčková a Martin Michal tráví již deváté léto na Slapech.

Máte odvahu se tu opalovat nahoře bez?

Tak tady to opravdu nejde. Jednou jsem to málem zkusila, vím, jak jsem říkala Martinovi, že bulvár už má všechno nafocené, dávno tady nikdo nebyl, tak že bych se mohla opalovat nahoře bez, ale Martin řekl: "Ať tě to ani nenapadne! Chtěli fotky do Playboye, když jsem jim řekl cenu, tak to odmítli, tak ne abys jim to dala zadarmo." Už jsem měla dokonce povolenou šňůrku u plavek, ale pořád to drželo. A štěstí, že jsem se okamžitě zavázala. Protože přesně v této pozici mě vyfotili.

Prý vás tu fotografové sledují z protější skály. Nejste už za ty roky přátelé?

Víte co, všechno je to o lidech, o jejich inteligenci a nějaké slušnosti. A musím říct, že ten náš desetiletý boj, kdy jsme jim stále vysvětlovali, že nelze lhát a ničit pověst, už pominul, už to pochopili, takže si myslím, že to nebyla úplně marná snaha. Dnes je to dokonce tak, že když vidí Martinovu velkou postavu, tak k němu přijdou a zeptají se: "Pane Michale, mohli bychom si paní Vondráčkovou vyfotit?"



Helena Vondráčková a její hausbót na Slapech.

Když jsme zmínili boj s bulvárem, nepociťujete za ty roky nějaký odliv fanoušků, kteří si vás mohli zaškatulkovat za tu, která se pořád jenom soudí?

Samozřejmě, byly momenty, které u fanoušků mohly vyvolat negativní pocity, ale myslím, že když se zpětně dozvěděli, o co teda vlastně šlo, a srovnali si to v hlavě, tak pokud to byli lidi moudří, tak jim to muselo být jasné. Ale že by to byl nějaký velký odliv fanoušků, to určitě ne.

Byla jste někde u moře, nebo jste jenom na Slapech?

Byla jsem s přáteli před čtrnácti dny na Kanárech, kam jezdíme nejen hrát tenis, ale taky do ozdravných lázní, kde je asi devětadvacet druhů různých pramenů, které na vás chrlí mořskou vodou nasycenou minerály, což je bomba.



A práce?

Ještě před létem jsem začala s producentem Danem Hádlem pracovat na novinkovém albu, takže už točíme a někdy během září bychom měli mít hotovo, tak jsem zvědavá, jestli se tohle CD setká s úspěchem. Teď právě vyplouvá první pilotní písnička "Nemůžu bez tebe žít", což je taková vzpomínka na léto a na to, co taková dívka nebo žena mohla prožít. Jinak zanedlouho odlétám i do polských Sopot, kde mi taky vyšla deska. A pak chystáme i koncerty, které vyvrcholí koncertem v Lucerně, a navíc se taky objevím v seriálu Gympl, kde budu hrát samu sebe. Bude toho dost a už teď se těším.

Když jste zmínila ten nový singl, bez čeho nedokáže žít Helena Vondráčková?

Mám vám to říct?

No jasně.

Nedokážu bez tebe žít, Martine Michale. A nemohla bych žít bez hudby, bez přátel, bohužel rodiče už nemám, to je mi moc líto, protože jsem je oba milovala, a nemůžu říct bez zvířátek, bez publika… Je toho hodně.