Anne Hathawayová přiznala, že hubnutí kvůli roli bylo šílené

Hathawayová si kvůli roli ostříhala dlouhé vlasy a zhubla 12 kilo. Chtěla, aby její ztvárnění prostitutky Fantine bylo co nejvěrohodnější. Během přísné diety jedla pouze dvě ovesné placičky denně.

"Byla jsem posedlá tím, abych vypadala jako na pokraji smrti," řekla herečka pro magazín Vogue.

Nejdřív se jí podařilo zhubnout pět kilo a pak dalších sedm.

"Když se na to dívám zpětně, a nechci to v žádném případě odsuzovat, bylo to tak trochu šílené. Určitě to bylo mimo realitu, ale myslím, že právě tak má Fantine vypadat," prohlásila tmavovláska.

Návrat do normálního života po natáčení byl pro herečku hodně těžký. "Byla jsem v takovém stavu deprivace, fyzické a emocionální. Trvalo mi týdny, než jsem se cítila znovu jako já," dodala.

Americká premiéra muzikálu Bídníci v režii Toma Hoopera je naplánována na 25. prosince. Kromě Hathawayové se v snímku objeví také Hugh Jackman nebo Russell Crowe.

