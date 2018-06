Hathawayová jí jen kapustu, aby se vešla do obleku Catwoman

Jako Catwoman se Anne ve filmu The Dark Knight Rises objevuje v přiléhavém obleku, který neskryje vůbec nic. Začala tedy držet přísnou dietu.

"Jsem vegetariánka. Pilně teď trénuji a živím se kapustou. Kostým Catwoman totiž člověku vůbec nic neodpustí," řekla americká kráska v rozhovoru pro show Chelsey Lately.

Součástí přípravy na film je i cvičení bikram jógy. Je to náročné, ale herečka přiznává, že se jí fyzická příprava na roli zalíbila. Dřív prý nikdy neměla dost energie na to, aby se dostala přes momenty, kdy už každý cvik bolí.

Anne Hathawayová v roli Catwoman

"Když jsem tu byla naposledy, mluvila jsem o tom, jak nerada cvičím. Teď se mi to začalo opravdu líbit. Vím, je to klišé, takové "přijela do LA, dala si voskem odstranit ochlupení, odbarvila se na blond a začala cvičit". Při tréninku přichází moment, kdy je vám tak mizerně, že všechno nenávidíte, všechno vás bolí a vypadáte jako totální idiot," řekla Hathawayová.

Sama se stydí, jak byla dřív bez kondice. "Tak na příklad v tělocvičně, kam chodím, jsem cvičila vedle těhotné Jessiky Alby a ona byla schopná zvládnout víc kliků než já," přiznává Hathawayová.