Hasselhoffa zavřeli na psychiatrii, jeho bývalou ženu do vězení

Že má David Hasselhoff problém s alkoholem není žádná novinka. Letos už je to potřetí, co ho musela rychlá záchranná služba odvézt do nemocnice v bezvědomí následkem pití alkoholu.

"Lékaři byli přivoláni na jeho adresu v Encinu kvůli rychlé zdravotní pomoci," přiznal v pátek mluvčí krizového centra v Los Angeles Erik Scott. "Záchranáři přijeli asi devět minut před polednem a odvezli pacienta do nedaleké nemocnice," dodal.

Letos už je to čtvrtá Hasselhoffova hospitalizace následkem nadměrné konzumace alkoholu. Davida zachraňovali zdravotníci v květnu a září, přičemž v říjnu ho odvezli v Londýně na psychiatrii, poté co v hotelu napadl přivolaného lékaře.

Na psychiatrii teď po dvou dnech v losangeleské nemocnici Cedars-Sinai skončil znovu. Podle lékařů byla bývalá hvězda Pobřežní hlídky ošetřena podle diagnózy číslo 5150, což znamená, že bude dalších 72 hodin držen na psychiatrické klinice proti vlastní vůli.

Sám Hasselhoff si považuje svůj sklon k pití za nemoc, kterou trpí mnoho lidí, třeba i zpěvačka Amy Winehousová. "Problém, který jsem zažil ve svém vlastním životě a který byl v nějakých článcích uváděn o Amy, je naprosto univerzálním problémem. Je to nemoc. Neprobudíte se ráno a nerozhodnete se, že máte najednou problém," uvedl Hasselhoff k obhajobě svého alkoholismu.

Při rozvodu před třemi lety přitom herec z problémů s návykovými látkami obviňoval svou manželku Pamelu. Ta ovšem dopadla daleko lépe než Hasselhoff. Ve vězení, kam byla odvezena kvůli řízení v opilosti, nebyla dlouho. "Neplatili jsme žádnou kauci. Je v pořádku. Kamarád ji vyzvedl a odvezl domů. Zvládne to," řekl magazínu People mluvčí Bachové, která byla za stejný přečin zadržena už loni v březnu.