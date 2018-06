Hasselhoffa zachránila velryba

V současné době probíhají dokončovací práce a na jaře příštího roku by se měl snímek dostat do kabelových televizí a videopůjčoven.



"Mitch Buchannon pro radost všech fanoušků jednoduše nezemřel. Musíme přiznat, že bez něj by Pobřežní hlídka nebyla to pravé," sdělil novinářům po zveřejnění děje filmu v tisku producent a režisér snímku Baywatch Blast Doug Schwartz.



Jak obratně se podařilo filmařům Buchannona oživit, to budou ale muset posoudit především fanoušci a televizní diváci. Zachránila ho totiž migrující velryba, která ho vyhodila na opuštěný ostrov. "Byl to podle nás jediný důvěryhodný způsob ze všech, které jsme měli od scenáristů k dispozici, jak tuhle postavu vrátit zpět do děje," dodal Schwartz.



Po letech se tak v novém pokračování Pobřežní hlídky sejdou mimo Davida Hasselhoffa hvězdy jako Kelly Packardová (26) v roli April Giminskiové, Gena Lee Nolinová (29) alias Neely Capshawová, Yasmine Bleethová (33) jako Caroline Holdenová, Jason Brooks (35) ztvárňující postavu Seana Monroea, Nicole Eggertová (29) v roli Summer Quinnové, oživená Alexandra Paulová (38) jako Stephanie Holdenová a starý známý Billy Warlock (40) alias Eddie Kramer.