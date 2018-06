Hasselhoff se omluvil DiCapriovi

"Špatně jsem dokázal rozlišovat, když jsem na castingu Leonarda do Pobřežní hlídky neobsadil. Chtěl se stát jedním z mladých záchranářů, ale my jsme ho nakonec nepřijali. Připomněl jsem mu to na Zlatých glóbech tenhle víkend. Ale díky tomu se možná stal tím, čím je, velkou filmovou hvězdou," žertoval před novináři David Hasselhoff.

Leonardo Di Caprio se tomu všemu jen smál. Zčásti proto, že měl v ruce čerstvý Zlatý glóbus za nejlepší mužský herecký výkon v dramatické kategorii, kterou převzal za roli ve snímku Letec, ale také proto, že mu ránu pod pás vrátil, když mu svěřil své tajemství.

Jednou se prý doslechl, že se má David Hasselhoff objevit v sitcomu Roseanne, a tak se rozhodl mu roli v castingu přebrat. Prý o ni vlastně nejevil valný zájem, ale šlo mu však o jediné. Pokořit Davida Hasselhoffa.