Hasselhoff otevře svou hospodu

"Nebude to nic malého. Chystáme opravdu velký projekt. Nějaké nezdary sítě restaurací Planet Hollywood a podobných podniků nás rozhodně nemůžou zastavit. Nastoupili jsme do rozjetého vlaku a nehodláme ho nikdy zastavit, protože vždycky může být všechno ještě lepší, než je to nyní," řekl David Hasselhoff novinářům.



Vzápětí hollywoodský herec prozradil, že on a jeho společníci v současné době jednají s několika majiteli rychlých občerstvení, kteří by rádi pro své restaurace koupili registrační značku Baywatch.



První Baywatch Restaurant by měl vyrůst v Honolulu, další pak v Miami, Las Vegas, New Yorku a dále ve významných evropských městech. Součástí každé restaurace bude i night club a obchod s upomínkovými předměty, bezprostředně spojenými se seriálem Pobřežní hlídka. O zábavu návštěvníků by se měla starat vždy živá hudba a jídelní lístek bude obsahovat pouze jídla z darů moře.