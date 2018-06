Hasiči na hrášku

Jak jste se už asi dozvěděli z předchozích vyprávění, jmenuju se Lojza Sláma a mým největším kamarádem je Pepík Kolenatý. A taky mám tátu Igora Slámu a bráchu Alfréda Slámu, ale na nich toho není moc zajímavýho, a tak vám budu radši povídat o mámě,co se jmenuje Vlasta Slámová. Někdy ji to popadne a to je pak docela správná a v takovým případě ji žeru. I když jinak mě mírně otravuje s neustálejma požadavkama, abych cvičil na housle a opakoval si německý slovíčka a stlal si postel a neházel špinavý ponožky do šuplíku s čistým prádlem a tak podobně. Na mámě je zajímavý, že po babičce podědila nezvladatelnou lásku k celý tý boží úrodě, co se rok co rok urodí na polích, v luzích i v háji. "Na cizí brambory, Lojzíku, chodit nebudem," říkávala mi, už když jsem byl malej. "To by byl polní pych. Ale co komu ublíží, když si zajdeme pro pár malých kukuřiček do sladkokyselého nálevu!" A tak, když jsme ještě jezdívali na chalupu jedněch našich známejch, jsme chodili s mámou krajem a hromadili zásoby. "Podívej, Lojzo, na tu krásu. Lesní jahůdky! A teď uvaž, co krásného ještě přijde: třešně srdcovky, třešně chrupky, první hříbečky, maliny, mrňavé kukuřičky, kozáky a křemenáče, jablíčka a hrušky, moje zamilované ryzce, pozdní ostružiny a nakonec žampiony a podzimní václavky!" A ještě jednu slabost měla. To když se na poli za vsí objevily mezi zeleným lupením první lusky. A právě tahle slabost, tahle touha vysmejčit aspoň okraj toho nádhernýho hrachovýho pole, se proměnila v pěkně drsnej a současně krásnej zážitek. "Lojzíku, co kdybychom si zašli na slaďoučké hrášky?" zeptala se mě jednou zdánlivě nevinně a já věděl, že neodoláme. Ani já, ani ona. Navlíkli jsme se v předsíni do vytahanejch svetrů a starejch tepláků a s pozdním odpolednem vyrazili na lup. Páni, to vám byla krása! Jeden lusk rozpárat a šup do pusy,druhý lusk mrsk pod svetr a jede se dál. Když už jsme nemohli a taky naše postavy se nápadně zakulatily,vydali jsme se na cestu k dočasnýmu domovu. Průšvih byl, že bylo třeba přejít náves a my nepočítali s hasičskou schůzí. Strejci se už houfovali před místní zbrojnicí a už si nás taky všimli. Na ústup bylo pozdě. Zvědavě po nás pokukovali: "Copak, copak, pani Slámová, ten váš hošík má ale bříško! Tomu u nás asi svědčí, Pražákovi jednomu ušatýmu! A co vy, to se nám snad jenom zdá, pani Slámová?! Snad se vám neblíží šťastná chvilka? Že by Lojza dostal co nevidět bratříčka? Nebo sestřičku, pani Slámová?!" Maminka se červenala a já rudnul. Nakonec to byla ona, kdo nevydržel napětí chvíle. V rozpacích zavrtěla prudce rameny,tepláková guma povolila, svetr vyhřezl ven a jeho úctyhodný obsah se rozsypal do prachu návsi. Nastalo ledový ticho, který vzápětí prořízl nepříjemně pisklavej hlas jednoho ze statkářů, jak jsme říkali místním družstevníkům: "To je ale nadělení, pani Slámová. Pak aby se vám u nás dobře nedařilo!" To už jsme ale slyšeli jen jedním uchem. Utíkali jsme do pronajatý chajdy a byli rádi, že si nás příští den tatínek vyzvedne. Máma nic neříkala a jen dlouho koukala oknem směrem k černajícímu lesu a já věděl, že ji mám rád. Že ji miluju za každej ten lusk pohozenej po návsi, za každej slaďoučkej hrášek, co jich v těch zelenavejch pouzdrech bylo schovanejch. A že jí odpouštím i ty housle,německý slovíčka a ustlanou postel.