Hasič bude trpět za čarodějnice

Kriminalisté sedmadvacetiletého hasiče podezřívají, že nalil na připravené dřevo dosud neupřesněné množství benzínu. Pokud obvinění nebude rozšířeno a zůstane v této podobě, hrozí mu až jeden rok vězení, uvedl Rousek.



Ohnivý jazyk, který po zapálení z hranice vyšlehl mezi diváky, popálil především děti. Čtyři byly vrtulníkem převezeny do popáleninového centra pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. "Léčení dětí probíhá uspokojivě, žádné komplikace nenastaly. Jednu dívku propustíme do domácího ošetření pravděpodobně v pátek, další dvě dívky a chlapec by mohli být z nemocnice propuštěni za sedm až deset dnů," informoval primář popáleninového centra Ludomír Brož.



Tři děti, které zůstaly po ošetření v broumovské nemocnici, jsou již doma a během dvou týdnů by měly být zcela v pořádku, řekl tamní primář Miroslav Routek.